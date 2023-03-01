برشلونة يحسم القرار الصعب بشأن ليفاندوفسكي قبل الكلاسيكو

الوكيل الإخباري - اتخذ برشلونة قرارا بشأن موقف نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي من موقعة ريال مدريد، المحدد موعدها غدا الخميس في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وأعلن برشلونة يوم الاثنين الماضي عن شكوى ليفاندوفسكي من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، وكشفت تقارير صحفية أن مدة غيابه قد تصل إلى 15 يوما.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن ليفا لن يشارك أمام ريال مدريد، في مباراة كأس إسبانيا، إضافة إلى مباراة فالنسيا في الليجا، المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وأضافت: "برشلونة لا ينوي المخاطرة بليفاندوفسكي، في هذا التوقيت الحساس من الموسم، على الرغم من عدم وجود إصابة حقيقية، لكن الإجهاد العضلي قد يتحول لإصابة طويلة، حال استمرار اللاعب في خوض المباريات".



ويأمل برشلونة أن يشارك ليفاندوفسكي ولو لبضع دقائق في مباراة أتلتيك بيلباو، يوم 12 مارس/آذار الجاري، وهي واحدة من أصعب محطات البارسا نحو لقب الليجا.

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