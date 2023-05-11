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الخميس، 11-05-2023 04:36 م

برشلونة يحسم قراره النهائي حول عودة نيمار

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الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي إسباني، حقيقة عودة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبات رحيل نيمار عن صفوف البي إس جي مسألة وقت، حيث دخل في عدة أزمات مع إدارة النادي.

وحاصرت مجموعة من جماهير سان جيرمان، منزل نيمار خلال الأيام الماضية، بعد توديع دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، باعتباره واحدًا من نجوم الفريق، لكنه لم يصنع الفارق منذ انضمامه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية: "عودة نيمار لبرشلونة أبعد ما تكون عن الواقع، فلم يكن اسمه مطروحا حتى على طاولة الإدارة لضمه في الموسم الجديد".

وأضافت الصحيفة: "سيتوجب على نيمار العثور على ناد آخر، فلن يعود إلى برشلونة".

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017، بعد سداد 222 مليون قيمة الشرط الجزائي.

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