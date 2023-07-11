برشلونة يحسم مصير فاتي.. ويعرض نجمه على السعودية

الوكيل الإخباري - يحاول نادي برشلونة الاستغناء عن خدمات لاعب جديد هذا الصيف، من أجل الامتثال لقانون اللعب المالي النظيف.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، استبعد برشلونة بشكل كامل فكرة بيع أنسو فاتي، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام فيران توريس هذا الصيف.



وأشارت إلى أن برشلونة يرى أن بيع توريس بسعر جيد يبدو مستحيلا هذا الصيف، لذا فإن النادي منفتح على خروجه معارا، مع خيار الشراء، على أمل زيادة قيمة الصفقة.



وأوضحت أن برشلونة يحتاج لبيع توريس ب40 مليون يورو على الأقل هذا الصيف، كي لا تعد صفقته ضمن الخسائر الرأسمالية للنادي، لأن البارسا تعاقد معه مقابل 55 مليون يورو، قادما من مانشستر سيتي.



ويعتقد برشلونة أن الحل الوحيد للحصول على هذا الرقم، يكمن في تلقي توريس لعرض مفاجئ من السعودية.



ويتمسك برشلونة برحيل توريس من أجل توفير راتبه، ولأن المدرب تشافي هيرنانديز لن يعتمد عليه بالموسم الجديد، لذا ستنخفض قيمته السوقية، بالإضافة إلى حاجة اللاعب للمشاركة أساسيا لإظهار موهبته وإقناع الأندية بشرائه.

اضافة اعلان

ملاعب