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الثلاثاء، 05-01-2021 12:44 م

برشلونة يحسم موقفه النهائي من مستقبل جريزمان

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الوكيل الإخباري _ حسم برشلونة موقفه النهائي بخصوص مستقبل النجم الفرنسي أنتوان جريزمان الذي ارتبط بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب تراجع مستواه.


وخرج جريزمان من حسابات المدرب رونالد كومان في آخر مباراتين، حيث تم استبعاده من التشكيلة الأساسية، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول إمكانية عرض اللاعب في سوق الانتقالات.


ولم يظهر جريزمان بالمستوى المطلوب منذ وصوله إلى برشلونة في صيف 2019، وتوقع الجميع أن ينفجر اللاعب في الموسم الحالي مع المدرب رونالد كومان الذي اعتمد عليه في العديد من المراكز الهجومية، لكنه خيّب الآمال مجدداً، ولم يسجل سوى 3 أهداف فقط منذ بداية الموسم.

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وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أنه رغم الوضع الصعب الذي يعيشه أنتوان جريزمان، إلا ان إدارة النادي لا تفكر أبداً في عرضه بسوق الانتقالات، ولا يوجد أي نية لبيعه على عكس ما يشاع في وسائل الإعلام.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة البرسا تثق تماماً بقدرة جريزمان على استعادة مستواه الحقيقي، وأنه سوف يعود للتشكيلة الأساسية في قادم المواعيد، وبالتالي لن يرحل اللاعب في ميركاتو الشتاء.

وأضاف التقرير أن وضع جريزمان ليس سهلاً، حيث أن النادي يبحث عن مهاجم جديد، وهو الأمر الذي سيجعل مهمة النجم الفرنسي أكثر صعوبة، وفي حال لم يستعيد مستواه الحقيقي، سيضطر النادي لاتخاذ موقف بشأن مستقبله في نهاية المطاف.


 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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