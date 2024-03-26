برشلونة يحفز هالاند لتحدي مبابي

الوكيل الإخباري - يتمسك مسؤولو برشلونة بتحقيق حلم التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في صيف 2025.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، سيستمر مع البارسا لموسم آخر، لا سيما بعد أن رفض 100 مليون يورو من الدوري السعودي مؤخرا.



وأشارت إلى أنه من الصعب أن يتواجد ليفا مع برشلونة في الموسم بعد المقبل، حيث سيصل عمره إلى 37 عاما، لذا تخطط الإدارة لضم هداف جديد، ويعد هالاند الصفقة الرئيسية.



ويراهن برشلونة على أن هالاند قد يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي في صيف 2025، بسبب احتمالية تعرض النادي لعقوبات من الاتحاد الإنجليزي نتيجة للمخالفات المالية، بالإضافة إلى إمكانية رحيل مدربه بيب جوارديولا لانتهاء عقده في الصيف بعد المقبل.



ويريد البارسا الاستفادة أيضا من أن العلاقة بين الرئيس خوان لابورتا، ورافائيلا بيمنتا وكيلة هالاند ممتازة.



وإضافة إلى ذلك سيكون البارسا قريبا من التعافي اقتصاديا وتحقيق دخل مالي كبير في الصيف بعد المقبل، بالتزامن مع افتتاح ملعب "كامب نو" الجديد.



وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن اجتماع بيمنتا وديكو المدير الرياضي لبرشلونة في 29 فبراير/شباط شهد الحديث عن العديد من الموضوعات أبرزها التعاقد مستقبلا مع هالاند.



وذكرت الصحيفة أن هالاند إذا كان ملزما بالاختيار بين ريال مدريد وبرشلونة في صيف 2025، ستكون لدى البارسا أفضلية".



وفسرت: "لأن هالاند يعلم أنه سيكون النجم الأبرز في النادي الكتالوني، بعكس انضمامه للميرنجي في وجود زميل بحجم كيليان مبابي".



واسترسلت: "كما يدرك هالاند أن ارتداء قميص البارسا ووجود مبابي في الريال من شأنه أن يكرر المبارزة التاريخية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الكلاسيكو".

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