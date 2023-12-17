برشلونة يخسر نجمه أمام ألميريا

الوكيل الإخباري - سيفقد فريق برشلونة خدمات أحد نجومه خلال مواجهة ألميريا المقبلة ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا.



وخلال مباراة السبت التي تعادل فيها بلوجرانا مع فالنسيا (1-1) في ملعب ميستايا، تلقى نجم الوسط الهولندي فرينكي دي يونج البطاقة الصفراء الخامسة له في الدقيقة 77، ليُحرم من مواجهة ألميريا.



وسجل هدف برشلونة اليوم جواو فيليكس في الدقيقة 55، بينما عدل فالنسيا النتيجة عبر هوجو جويامون في الدقيقة 70.



برشلونة رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، في المقابل أصبح رصيد فالنسيا 20 نقطة في المركز العاشر.



وواصل برشلونة ابتعاده عن الانتصارات في آخر 3 مباريات، حيث خسر من جيرونا في الدوري المحلي، ثم من رويال أنتويرب البلجيكي في ختام مجموعات دوري الأبطال، قبل أن يتعادل مع خفافيش فالنسيا الليلة.

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