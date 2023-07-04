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الثلاثاء، 04-07-2023 03:41 م

برشلونة يخشى صفعة جديدة من ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - يخشى نادي برشلونة تلقي صفعة جديدة من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتنافس الناديان للحصول على توقيع التركي أردا جولر، نجم فنربخشة، لكن البارسا يتقدم بخطوة بعد عقد لقاء شخصي مع اللاعب وعائلته، والاتفاق مع ناديه على الصفقة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يخشى تلقي صفعة جديدة من الريال، حيث سبق أن سقط في هذا الفخ عند محاولة التعاقد مع فينيسيوس جونيور وردريجو جويس قبل سنوات عديدة، حيث انتقل الثنائي إلى الميرنجي، رغم وجود اتفاق مسبق من اللاعبين مع البارسا.

وأوضحت أن إستراتيجية ريال مدريد تعتمد على دخول الصفقات في الأمتار الأخيرة، وتقديم المزيد من الأموال للنادي ووكيل اللاعب.

وبدأ الميرنجي هذا الأسلوب بعد أن خسر صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في 2013 لصالح برشلونة.

وكشفت أن الأمر وصل بريال مدريد لدفع 60 مليون يورو من أجل حسم صفقة فينيسيوس، بينما لم يكن برشلونة مستعدا لتقديم هذا الرقم للاعب يبلغ 16 عاما.

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