الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

أسعار الذهب الخميس 8/10/2020

وفيات الخميس 8/10/2020

أجواء حــارة اليوم

“مياهنا” تعلق دوامها بجبل الحسين لإصابة 3 من عامليها بكورونا

السيرة الذاتية للدكتور بشر الخصاونة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

الملك يكلف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة




الخميس، 08-10-2020 11:02 ص

برشلونة يخشى هجرة نجومه في يناير

38471


الوكيل الإخباري- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن أحقية لاعبي برشلونة المطالبة بفسخ عقودهم والرحيل مجانًا، في حالة تم تنفيذ فكرة تخفيض رواتبهم.

وتنتظر إدارة برشلونة إعادة تشكيل وانتخاب مجلس أعمال الذي من شأنه التفاوض مع اللاعبين والموظفين بالنادي بشأن تخفيض رواتهم، في ظل الأزمة المالية التي ضربت النادي منذ مطلع العام.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشكيل المجلس يحتاج فقط إلى 15 يومًا للوقوف على الأسماء التي ستتفاوض مع اللاعبين، على أن يتم حسم مسألة تخفيض الرواتب خلال شهر ونصف من الآن.

وأوضحت الصحيفة، أن ما يخشاه مسؤولو برشلونة هو إمكانية طلب اللاعبين الرحيل وإنهاء ارتباطهم بالنادي والاستفادة من قانون العمل بإسبانيا.

اضافة اعلان

وتنص المادة 41 من القانون الإسباني للعمل، على السماح بإنهاء الارتباط بين العامل والكيان (يشمل قطاع الرياضة)، في حالة حدوث تغييرات في بنود العقود.

وأكدت الصحيفة أنه يمكن للاعبي برشلونة الانتظار حتى يناير/ كانون الثاني، وطلب الرحيل وفسخ التعاقد، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي أراد الرحيل هذا الصيف، حيث ستشهد تلك الفترة تغييرات في بنود التعاقد بالفعل، حال تنفيذ هذا القرار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحل الأمثل أمام برشلونة هو سؤاله اللاعبين عن رغبتهم في إنهاء الارتباط من عدمه، وطلب توقيعهم على الموافقة على الاستمرار بشروط مالية مختلفة، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة، في وجود مواد حماية اللاعبين في القانون الرياضي الإسباني.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
reuters_2019-12-26_2019-12-26t181433z_1936104813_rc263e91t34d_rtrmadp_3_soccer-england-mun-new-report_reuters

مانشستر يونايتد لم يلبي طلبات سولشاير الحقيقية في السوق

eee-12

استقالة رئيس نادي التعاون السعودي

157486821143312100

بالفيديو.. جائزة ميسي الأولى لهذا الموسم

98-150049--_15f7c4e6109878_700x400

الهلال يقترب من حسم أولى صفقاته المحلية

1020207134834778734622

شرارة: كنت أتابع مباريات الرمثا وأنا في قطر

1020207122727945390203

لماذا رفض عثمان ديمبيلي الرحيل عن برشلونة !؟

أخبار متعلقة
1020205124751857639671

تأجيل الجولة الخامسة من دوري الناشئات

10202051354445856454

3 إصابات بفيروس كورونا بالنادي الأهلي

10202039501986748921

خسارة قاسية لماينز بالدوري الألماني

9202019105342327936814

الرمثا والشباب .. لا بديل عن الفوز

920209131737509664042

حقيقة إنهاء الفيصلي لعقد لوكاس

imagick-1-2

الأهلي يقرر بيع بلايلي