برشلونة يخطط لدعم هجومه بمشجع الريال

الوكيل الإخباري - يخطط برشلونة للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، أحد الصفقات التي يستهدفها برشلونة في الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كفاراتسخيليا أحد أكثر اللاعبين المحبوبين في برشلونة لتعزيز الجناح الأيسر في الموسم المقبل، بسبب أنه أفضل مراوغ بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم (46 مراوغة)، متفوقا على كيليان مبابي (44) ورافائيل لياو (36).



وأوضحت أن إمكانات نجم نابولي الهجومية لا تقتصر على قوته في المراوغة فحسب، بل أيضا على أرقامه كهداف وكصانع ألعاب.



ويرتبط كفاراتسخيليا بعقد مع نادي نابولي حتى صيف 2027.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يطارد كفاراتسخيليا، رغم أن اللاعب لم يخف أبدا رغبته في اللعب يوما ما لريال مدريد.



وأوضحت أن الوصول المحتمل لكيليان مبابي، بالإضافة إلى وجود فينيسيوس جونيور، سينهي أي فرصة أمام كفاراتسخيليا في مركز الجناح الأيسر بريال مدريد.

اضافة اعلان

ملاعب