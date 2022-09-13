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الثلاثاء، 13-09-2022 02:38 م

برشلونة يخطط لصفقة مجانية من ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - يوجه نادي برشلونة أنظاره إلى أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، للتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة يرغب في الحصول على خدمات ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد أسينسيو صاحب الـ26 عامًا مع النادي الملكي في الصيف المقبل، ولم يتفق الطرفان بشأن التجديد حتى الآن.

وقالت تقارير إسبانية إن أسينسيو بات اللاعب قبل الأخير لدى مدربه كارلو أنشيلوتي في قائمة مهاجمي ريال مدريد.

وانفجر أسينسيو غاضبًا من قرار أنشيلوتي خلال مباراة الميرنجي وريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكان أسينسيو يجري عمليات الإحماء خلال الشوط الثاني من اللقاء، قبل أن يقرر أنشيلوتي مشاركة داني كارفاخال بدلا من لوكاس فاسكيز.

وهنا انفجر أسينسيو غاضبًا، حيث ألقى بقميص الإحماء على الأرض وركل زجاجة، وعندما وصل إلى المقعد جلس وألقى بقميصه على مقعد آخر.

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