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السبت، 01-04-2023 03:50 م

برشلونة يخطط لعودة ميسي براتب زهيد!

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن خطة برشلونة، للتعاقد مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، في صيف 2023.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن برشلونة عليه أولا التخلص من فجوة مالية قدرها 200 مليون يورو، حتى ينهي وصاية الليجا على سياسته الاقتصادية.

وأضافت أن البارسا سيتحرك للاستغناء عن بعض اللاعبين وتقليص الرواتب، وانتظار أقرب عرض لبيع فاتي وكليمنت لينجليت وفيران توريس وإريك جارسيا.

كما أشارت إلى أن برشلونة سيعرض على ميسي، الحصول على راتب سنوي قيمته 10 ملايين يورو، مع وعده بامتيازات إضافية.

وأوضحت الصحيفة "ميسي ستكون له حصة من عائد بيع قمصانه، بجانب نسبة من إيرادات عقود الرعاية الجديدة".

وتشمل المزايا المالية لإقناع ميسي بالعودة إلى صفوف برشلونة، تخصيص حصة له من عائد بيع التذاكر.

وختمت "لو باريزيان" تقريرها بأن هناك قناعة قوية حول رغبة ميسي في العودة إلى برشلونة، واستعداده لتقديم تضحيات مالية لتحقيق الأمر.

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