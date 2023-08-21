برشلونة يخطف انتصارا عسيرا أمام قادش

الوكيل الإخباري - حقق برشلونة انتصارا عسيرا بنتيجة (2-0) أمام قادش، الأحد، على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، في إطار الجولة الثانية من عمر الدوري الإسباني.



وسجل بيدري وفيران توريس ثنائية برشلونة في الدقيقتين (82) و(90+4)، ليحصد الفريق الكتالوني أول انتصار له في الليجا هذا الموسم، بعد تعادله في الجولة الأولى سلبيا أمام خيتافي. بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد قادش عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

اضافة اعلان

ملاعب