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الإثنين، 21-08-2023 02:56 م

برشلونة يخطف انتصارا عسيرا أمام قادش

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الوكيل الإخباري - حقق برشلونة انتصارا عسيرا بنتيجة (2-0) أمام قادش، الأحد، على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، في إطار الجولة الثانية من عمر الدوري الإسباني.

وسجل بيدري وفيران توريس ثنائية برشلونة في الدقيقتين (82) و(90+4)، ليحصد الفريق الكتالوني أول انتصار له في الليجا هذا الموسم، بعد تعادله في الجولة الأولى سلبيا أمام خيتافي. بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد قادش عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.  

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