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الأربعاء، 19-04-2023 12:29 م

برشلونة يدبر لاستعادة ميسي على طريقة NBA

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن خطة برشلونة لاستعادة أسطورة النادي السابق ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وينتهي عقد ميسي مع بي إس جي بختام الموسم الحالي، ويرفض حتى الآن فكرة تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، وبدأت تتردد أنباء حول إمكانية عودته لصفوف بلوجرانا.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "اعترفت مصادر داخل نادي برشلونة بأن تحقيق عوائد كبيرة من عودة ميسي سيكون تحديًا هائلا".

وتابعت: "وإذا تم تنفيذ ذلك بشكل جيد، فإن العوائد المالية المتحققة يمكن أن تكون ضخمة".

وأضافت الصحيفة: "يرى هؤلاء الأشخاص أنه إذا تمكنوا من الجمع بين العلامتين التجاريتين لميسي وبرشلونة معا، فإن هذه الشراكة يمكن أن تضاهي علامة (Air Jordan) أو تتجاوزها، خاصة أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى عالميا".

وأشار التقرير إلى أن خطة برشلونة تتضمن استعادة ميسي لمدة سنة أو اثنتين.

وأكد: "إذا كان الأمر بيد النادي الكتالوني فلن يكون الهدف هو انضمام ميسي لموسم واحد فقط، وإنما سيحاولون التعاقد معه حتى عام 2025".

ووفقا لتوقعات النادي، سيتمكن ميسي من المشاركة في فعاليات الذكرى 125 للنادي التي ستقام في نهاية عام 2024.

الجدير بالذكر أن (Air Jordan) هي علامة تجارية تخص مايكل جوردان أسطورة دوري السلة الأمريكي (NBA)، وتختص بتقديم منتجات رياضية بالشراكة مع شركة نايكي.

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