برشلونة يدرس عرض ليفاندوفسكي للبيع

الوكيل الإخباري - يدرس مجلس إدارة برشلونة عرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، للبيع خلال الصيف المقبل.



وانتقل المهاجم البولندي من بايرن ميونخ إلى برشلونة في صيف 2022، مقابل 40 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2026.



ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، تدرس إدارة البلوجرانا بيع ليفاندوفسكي في الصيف المقبل، إذا حصلت على عرض جيد، خصوصًا أن أداء اللاعب انخفض بشكل عام في الموسم الحالي.



وأشار البرنامج إلى أن ليفا يعيش الآن أسوأ فترة له بقميص الفريق الكتالوني، ويتعرض لانتقادات شديدة بسبب ذلك.



وأوضح أن مسؤولي برشلونة قلقون بشأن تراجع مستوى ليفا، خصوصًا عقب الأداء الضعيف في الموقعة الكبرى أمام أتلتيكو مدريد (1-0 للبارسا).



يذكر أن ليفا خاض آخر 3 مباريات متتالية دون أن يسجل أي هدف، كما أنه هز شباك المنافس مرتين فقط في آخر 10 مواجهات له مع برشلونة.



وتراجع المعدل التهديفي للمهاجم البولندي هذا الموسم، مقارنه بما حققه مع البارسا في الموسم الماضي، حيث سجل 8 أهداف في 17 مباراة هذا الموسم، بمعدل هدف كل 166 دقيقة.



أما في الموسم الماضي، فقد أحرز ليفا 41 هدفًا في 63 مباراة، بمعدل هدف كل 120 دقيقة.

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