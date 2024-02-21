برشلونة يدفع بايرن ميونخ نحو باريس

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن نوايا بايرن ميونخ، حال فشل التعاقد مع الأوروجواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، في الصيف المقبل.



ومن المعروف، أن أراوخو هو الهدف الأول لبايرن ميونخ لتعزيز دفاعه في الموسم المقبل، لكن رحيل اللاعب عن برشلونة لا يبدو سهلًا على الإطلاق.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فرغم الوضع المالي الذي يعيشه برشلونة، إلا أنه يتمسك ببقاء أراوخو كعنصر لا غنى عنه في الفريق.



وبناءً عليه، بدأ بايرن ميونخ بالفعل البحث عن لاعبين آخرين لتعزيز دفاعاته، حال عدم نجاح ضم أراوخو.



وأشارت الصحيفة، إلى أن أحد هذه الأسماء البديلة هو البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، ويخوض موسمه 11 في حديقة الأمراء.



وأضافت الصحيفة أن بايرن ميونخ بدأ بالفعل جس نبض ممثلي ماركينيوس حول إمكانية اللعب في ألمانيا، لكن المحادثات لم ترتق للجدية، في وقت ينظر فيه اللاعب للعروض القادمة من البريميرليج.



وأوضحت الصحيفة، أنه ليس من المعروف ما الذي يعتزم باريس سان جيرمان فعله في مشروعه الرياضي الجديد، بعد اقتراب رحيل نجمه كيليان مبابي.

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