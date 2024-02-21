الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخصاونة يضع بوغالي بصورة جهود الملك لوقف العدوان على غزة

انفجارات في طبريا

اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

كتائب القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين بخان يونس

16769 مراجع للمستشفى الميداني الأردني في غزة/77 منذ بدء الحرب

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين

اليونيسيف: تدهور حالة التغذية لأطفال غزة أمر غير مسبوق عالميا

الممثل الأميركي بمحكمة العدل: هناك دعم دولي كبير لإقامة دولة فلسطينية

إسرائيل تعتزم محاكمة الشيخ عكرمة صبري

مصر تكشف تفاصيل مرافعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل

الأربعاء، 21-02-2024 03:08 م

برشلونة يدفع بايرن ميونخ نحو باريس

220242111539716168729


الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي إسباني، عن نوايا بايرن ميونخ، حال فشل التعاقد مع الأوروجواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، في الصيف المقبل.

ومن المعروف، أن أراوخو هو الهدف الأول لبايرن ميونخ لتعزيز دفاعه في الموسم المقبل، لكن رحيل اللاعب عن برشلونة لا يبدو سهلًا على الإطلاق.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فرغم الوضع المالي الذي يعيشه برشلونة، إلا أنه يتمسك ببقاء أراوخو كعنصر لا غنى عنه في الفريق.

وبناءً عليه، بدأ بايرن ميونخ بالفعل البحث عن لاعبين آخرين لتعزيز دفاعاته، حال عدم نجاح ضم أراوخو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أحد هذه الأسماء البديلة هو البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، ويخوض موسمه 11 في حديقة الأمراء.

وأضافت الصحيفة أن بايرن ميونخ بدأ بالفعل جس نبض ممثلي ماركينيوس حول إمكانية اللعب في ألمانيا، لكن المحادثات لم ترتق للجدية، في وقت ينظر فيه اللاعب للعروض القادمة من البريميرليج.

وأوضحت الصحيفة، أنه ليس من المعروف ما الذي يعتزم باريس سان جيرمان فعله في مشروعه الرياضي الجديد، بعد اقتراب رحيل نجمه كيليان مبابي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202421122836268749612

تشافي يضع ثقته في يامال لقيادة برشلونة أمام نابولي

220242112115624773644 (1)

نجم آيندهوفن يعترف: هوميلز لعب الكرة أولًا

220242111636117101819

مبابي يضغط على ريال مدريد بطلب أخير

2202421105454596254954

تصريح صادم لجماهير ليفربول بشأن أليسون

ec1e87090719512c390f7611

ألكاراز ينسحب من ريو المفتوحة بسبب الإصابة

2202421104950670825716

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
220242012252518103016

نجم برشلونة مشيدا بتوخيل: أشعر بالمفاجأة

1202427124423942367869

وصول صفقة البايرن الجديدة إلى ميونخ .. صورة

120242711360611813812

بايرن ميونخ يقابل أوجسبورج بالدوري الألماني

1202427113248177463077

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

120242512430731802853

برشلونة الأكثر تعرضا للخسائر في الصفقات.. وتشيلسي ثانيا

120242502228400450945

ضربة موجعة لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو