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الأربعاء، 04-10-2023 03:50 م

برشلونة يراهن على صفقة برازيلية

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الوكيل الإخباري -  يسعى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، للحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في الدوري البرازيلي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يخطط ديكو للرهان بكل شيء للحصول على توقيع جابرييل موسكاردو، لاعب وسط كورينثيانز، في الصيف المقبل.

ويدرك برشلونة أنه مجبر على منافسة عمالقة أوروبا في دوري الأبطال، رغم أن لديه موارد مالية محدودة، لذا يحاول التحرك بذكاء وحسم الصفقات المميزة مبكرا، على شاكلة ما حدث مع فيتور روكي، الذي تعاقد مع البارسا في الصيف، لكنه سيأتي في يناير/ كانون الثاني المقبل.


وأشارت إلى أن ديكو يرى أن موسكاردو هو الخيار المثالي للاعب الوسط الذي يبحث عنه برشلونة، حيث يجيد اللعب أمام خط الدفاع، ولديه جودة فنية مميزة.

وأوضحت أن برشلونة يحتاج بشدة لإضافة لاعب جديد أمام الدفاع إلى قائمته، لكنه سيواجه منافسة شرسة على الصفقة من تشيلسي.

وكشفت "سبورت" أن ديكو سبق وأن حاول نقل موسكاردو إلى برشلونة في نهاية الموسم الماضي، حتى قبل أن يتولى مهام المدير الرياضي للنادي الكتالوني. 

ويرى برشلونة أن الانتظار، سيؤدي إلى ارتفاع سعر اللاعب خلال أشهر قليلة، لذا يدرك ديكو أن الصفقة إما أن تحسم قريبا أو لن يستطيع البارسا المنافسة عليها.

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