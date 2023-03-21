برشلونة يرحب بعودة مهاجمه السابق

الوكيل الإخباري - يرحب نادي برشلونة بعودة أحد مهاجميه السابقين إلى صفوف الفريق الكتالوني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن أوباميانج مهاجم تشيلسي، حضر احتفالات برشلونة بالكلاسيكو، لأنه يرى نفسه جزءا من عائلة البارسا، رغم انتقاله للبلوز مقابل 12 مليون يورو في بداية الموسم الحالي.



وأشارت إلى أن أوباميانج يحلم بالعودة إلى صفوف برشلونة، كما أن المدرب تشافي هيرنانديز لا يمانع ذلك.



وينظر تشافي إلى أوباميانج، على أنه حل منخفض التكلفة لتعزيز هجوم الفريق الكتالوني.



وأوضحت الصحيفة أن أوباميانج لا يزال على اتصال ببعض لاعبي برشلونة، خاصة عثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي.



وذكرت أن تشافي لا ينسى أهمية أهداف أوباميانج في النصف الثاني من الموسم الماضي لحجز مركز مؤهل لدوري الأبطال، وخاصة الثنائية التي أحرزها خلال الانتصار 4-0 على ريال مدريد في البرنابيو.



وقالت "موندو ديبورتيفو" إن أوباميانج يستطيع تقديم العديد من الحلول لبرشلونة، لأنه يستطيع اللعب كمهاجم صريح أو جناح، كما أن تشيلسي في وضع لا يسمح له بالمبالغة في الطلبات المادية لحسم الصفقة.



وأضافت "يسعى برشلونة لحسم صفقة أوباميانج طالما أنها ستكون مناسبة لميزانية النادي الكتالوني".

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