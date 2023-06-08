برشلونة يرد على انضمام ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي!

الوكيل الاخباري - أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر.



وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أن جوان لابورتا، رئيس النادي، اجتمع مع خورخي ميسي الاثنين الماضي لتقديم عرض رسمي لعودة اللاعب إلى البلوغرانا.



وأوضح البيان أن والد ميسي أخبره برغبة اللاعب في الانضمام إلى إنتر ميامي المملوك لأسطورة إنجلترا، ديفيد بيكهام.

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وأشار البيان إلى أن "لابورتا تفهم قرار اللاعب ورغبته في الانضمام إلى دوري بمتطلبات أقل بعيدا عن الأضواء والضغط الذي عانى منه في السنوات الأخيرة".



واختتم البيان بالتأكيد على الاتفاق مع خورخي ميسي على تجهيز وداعية لائقة للاعب مع الجماهير الذين اعتبروه دائما أسطورة لبرشلونة وسيبقى دائما معشوقا بين الكتلان.



ورفض ميسي عرض الهلال السعودي والذي وصل إلى 400-600 مليون يورو سنويا.





وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاما) الموسمين الأخيرين في باريس سان جرمان الفرنسي، ولعب مباراته الأخيرة مع النادي يوم السبت الماضي، بعد انتقاله في العام 2021 من برشلونة حيث قضى معظم مسيرته الكروية.



وذكرت صحيفة "سبورت" أن إنتر ميامي، سيمنح "ليو"، عقدا لمدة 4 مواسم، أما الهلال فتقدم بعرض للبرغوث لمدة موسمين فقط.

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