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الثلاثاء، 15-08-2023 02:38 م

برشلونة يرسم خطتين لضم نجم السيتي

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الوكيل الإخباري -  يُواصل مسؤولو برشلونة، العمل من أجل الحصول على توقيع أحد اللاعبين البارزين في صفوف مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعد جواو كانسيلو، مدافع مانشستر سيتي، الخيار المفضل لدى المدرب تشافي هيرنانديز، في المركز الظهير الأيمن.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خورخي مينديز، وكيل كانسيلو، أبلغ برشلونة بأنَّ العملية تسير في المسار الصحيح.

وتعتمد صيغة الصفقة على ضم كانسيلو لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، لكن العملية تتوقف على حصول برشلونة على المزيد من الأموال قبل نهاية الميركاتو، لا سيما أن النادي لم ينجح في قيد 3 لاعبين حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هناك خطتين لدى برشلونة لكسب الأموال وحسم الصفقة، الأولى تعتمد على بيع جزء جديد من منصبة (Barça Visión) المملوكة للنادي الكتالوني، مقابل الحصول على 20 مليون يورو.

والثانية أن يعتمد برشلونة على كسب الأموال من خلال بيع بعض اللاعبين، مثل سيرجينو دست وكليمنت لينجليت

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