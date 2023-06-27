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الثلاثاء، 27-06-2023 01:28 م

برشلونة يرفض الاستسلام أمام النصر

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الوكيل الإخباري -  رفض نادي برشلونة الاستسلام في صفقة مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان، في الصيف الحالي.

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وزعمت تقارير بأن إنتر اتفق مع النصر السعودي على بيع مارسيلو بروزوفيتش مقابل 22 مليون يورو، لكن تتبقى موافقة اللاعب الكرواتي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لم يرد وكلاء بروزوفيتش على أسئلة الصحفيين بعد الاجتماع الذي عقد مع ممثلي إنتر والنصر.

وأشارت إلى أن بروزوفيتش طلب مهلة للرد على عرض النصر، ومن المنتظر أن تأتي الإجابة سريعا، لأن إنتر متعجل في بيعه من أجل شراء فراتيسي من ساسولو.

وأوضحت أن برشلونة بدأ الخطة البديلة بالتفاوض مع مع داني باريخو وأوريول روميو في خط الوسط، لكن البارسا لم يستسلم في صفقة بروزوفيتش، ولا يزال يمنحها الأولوية على الأهداف الأخرى.

ويراهن برشلونة على أن بروزوفيتش سيسير على خطى جوندوجان الذي رفض البقاء مع بطل أوروبا من أجل ارتداء قميص البارسا.

 

 

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