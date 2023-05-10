برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة ميسي

الوكيل الإخباري - أكد تقرير إسباني، أن نادي برشلونة يثق كثيرا في قدرته على استعادة خدمات ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.



وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولا مفاوضات حاليا بين الطرفين بشأن التجديد.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة واثق من رغبة ميسي في العودة للكامب نو، رغم أنباء اقترابه من الدوري السعودي.



وتابعت "برشلونة بذل كل ما بوسعه لاستعادة ميسي، في انتظار موافقة رابطة الليجا على خطة فاتورة رواتب اللاعبين لقيد الصفقات الجديدة".



وأضافت الصحيفة "برشلونة لن يجبر ميسي على اتخاذ قرار بشأن مستقبله حاليا، لأن الفريق الكتالوني منشغل بحسم لقب الليجا".



وأتمت "برشلونة ينوي عدم الاستسلام في صفقة ميسي، إلا إذا تم إبلاغهم بشكل رسمي من اللاعب الأرجنتيني بأنه لن ينضم للفريق الكتالوني".

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