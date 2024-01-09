برشلونة يرفض الحلول المؤقتة في الشتاء

الوكيل الإخباري - يواصل نادي برشلونة البحث عن لاعب وسط جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يسعى المدرب تشافي هيرنانديز والمدير الرياضي ديكو للتعاقد مع لاعب وسط جديد في الشتاء، رغم الصعوبات الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف.



وأشارت إلى أن إستراتيجية برشلونة في الميركاتو ترفض الحلول المؤقتة، التي قد تقود النادي لمجرد إضافة صفقة إلى قائمة الفريق لملء الفراغ فقط.



على العكس، يبحث برشلونة عن لاعب يأتي على سبيل الإعارة، يقدر على انتزاع مكان أساسي في الفريق، حتى لا يكرر النادي خطأ التوقيع مع كيفين برينس بواتنج، عندما كان يبحث عن مهاجم في الشتاء منذ عدة سنوات.



ويريد برشلونة إيجاد لاعب جاهز وصاحب خبرات، ميزته الرئيسية اللعب أمام الدفاع وقطع الكرات والمساهمة بفاعلية في بناء اللعب وكسر خطوط الضغط.



وكشفت أن أليكس جارسيا لاعب وسط جيرونا يواصل فرض نفسه كأكثر الأسماء إقناعا حتى الآن في ميركاتو برشلونة.



ويتابع تشافي وديكو آخر التطورات في مفاوضات الإدارة مع الصناديق الاستثمارية بشأن بيع جزء من ستوديوهات النادي، كي يتحركا سريعا في الميركاتو، فور دفع الأموال.

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