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الثلاثاء، 11-04-2023 01:09 م

برشلونة يرفض هدية الريال ويتعادل مع جيرونا

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الوكيل الإخباري - حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة برشلونة ضد جيرونا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 72 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأصبح الفارق 13 نقطة بين برشلونة المتصدر والوصيف ريال مدريد الذي خسر ضد فياريال بنتيجة (3-2) السبت الماضي.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، ومرر فاتي كرة نحو ليفاندوفسكي داخل المنطقة، وصوب البولندي بقوة أعلى العارضة الأفقية لمرمى جيرونا في الدقيقة 4.

وسدد فاتي كرة مقوسة على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى جازانيجا حارس جيرونا في الدقيقة 5.

وكاد برشلونة أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 9، بخطأ قاتل من سانتياجو بوينو مدافع جيرونا أثناء تمرير الكرة نحو الحارس جازانيجا، لولا الأخير الذي تألق وشتت الكرة من على خط المرمى.

وانطلق مارتن لاعب جيرونا وسدد كرة قوية من خارج المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 19.

وسدد أراوخو كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس مرمى جيرونا تصدى لها من على خط المرمى في الدقيقة 37، ورغم وجود حالة من الشك حول تخطي الكرة الخط، لكن الإعادة بالفيديو أفادت بعدم تخطيها.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر فالنتين كاستيانو فرصة تسجيل هدف التقدم لجيرونا في الدقيقة 55، إذ تلقى تمريرة في عمق دفاع برشلونة وانطلق وسدد بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيجن.

وانطلق رودريجو ريكيلمي لاعب جيرونا وسدد كرة اصطدمت بقدم أراوخو قبل أن ترتطم بالشباك الخارجية لمرمى تير شتيجن في الدقيقة 72.

ولم تظهر أي محاولات خطرة من كلا الفريقين في الدقائق الأخيرة، سوى تسديدة ضعيفة من جوردي ألبا أمسك بها حارس جيرونا.

ومن ركلة ركنية لبرشلونة في الدقيقة 94، وصلت الكرة إلى جافي الذي ارتقى وسدد ركة رأسية تألق حارس جيرونا في تحوليها إلى الركنية مجددا.

وفقد برشلونة نقطتين في مشواره نحو اللقب، وأهدر فرصة توسيع الفارق مع ريال مدريد إلى 15 نقطة.

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