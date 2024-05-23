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الخميس، 23-05-2024 03:25 م

برشلونة يرمم ميزانيته بصفقة عربية

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ملاعب - كشف تقرير صحفي إسباني، كواليس مثيرة في صفقة عربية لنادي برشلونة الإسباني، لترميم ميزانيته المالية بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن المدافع المغربي شادي رياض المعار من برشلونة إلى ريال بيتيس سيتم تفعيل بند شرائه الإلزامي لينتقل نهائيا إلى الفريق الأندلسي مقابل 3 ملايين يورو.

ولفتت إلى أن الصفقة تشمل بندا لأحقية برشلونة في شراء اللاعب بقيمة 7 ملايين يورو في الموسم الأول، لكن لن يفعله النادي الكتالوني من أجل مكاسب أكبر وراء تسهيل انتقال اللاعب من بيتيس إلى كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت سبورت أن البارسا كان يعلم باهتمام نادي كريستال بالاس بضم المدافع المغربي، ولكن إدارة النادي الكتالوني قررت التخلي عن بند إعادة شراء اللاعب لتحقيق مكاسب أكبر.

أوضحت أن بند إعادة الشراء كان سيعني دفع برشلونة 4 ملايين يورو بعد خصم 3 ملايين يورو دفعها بيتيس، ولكنه كان سيلزم برشلونة بدفع 50% من إعادة بيع اللاعب المغربي في الموسم لأول.

وأشارت "رغم أن البنود تبدو غريبة، إلا أنه من المربح أكثر لبرشلونة تفعيل بند الحصول إلزاميا على 50% من قيمة صفقة بيعه بدلا من تنفيذ بند إعادة الشراء وحصول بيتيس على 50% من إعادة شراء اللاعب".

وختمت الصحيفة تقريرها بأن هذه العملية الحسابية المعقدة سيحصل برشلونة بموجبها على مبلغ يتراوح بين 10 و11 مليون يورو مقابل انتقال شادي رياض إلى كريستال بالاس بشرط أن تتم قبل حلول 30 يونيو/حزيران المقبل لتساعد البارسا بشكل مميز في موازنة وضع .

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ملاعب 

 

 




 

 


 

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