برشلونة يرهب بايرن ميونخ بالبولندى ليفاندوفسكي قبل مواجهة الغد

الوكيل الإخباري - اهتمت صحيفة ماركا الإسبانية بلقاء بايرن ميونخ وبرشلونة المقبل فى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا فى الظهور الأول للبولندي روبرت ليفاندوفسكي بقميص برشلونة على ملعب أليانز أرينا فى التاسعة مساء غد الثلاثاء.

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ويحتل برشلونة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ، فيما يتذيل إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن الترتيب بلا رصيد من النقاط.

قالت صحيفة ماركا تحت عنوان، "برشلونة يخيف بايرن ميونخ بالنجم ليفاندوفسكي"، إن الفريق الكتالوني بدأ الموسم بأغلبية ساحقة فينا تعادل البافارى ثلاثة تعادلات في الدوري الألماني، فى حالة تأهب قبل المواجهة.



وأضافت الصحيفة، تغير أداء برشلونة وبايرن بشكل ملحوظ فى غضون أشهر قليلة، لدرجة أن مواجهة الثلاثاء بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، تأتي فى وقت أفضل للكتالونيين من البافاريين، فى الواقع فريق تشافي هو الأوفر حظًا في ملعب أليانز أرينا، حيث يتواجد ليفاندوفسكي في صفوف برشلونة الذى سجل بداية ساحقة للموسم مع البداية المترددة لرجال ناجلسمان فى البوندزليجا يفسر تحول الوضع.



وتابعت الصحيفة، خاض برشلونة 6 مباريات هذا الموسم، 5 منها في الليجا وواحدة في دوري أبطال أوروبا، وسجلهم مدمر خمسة انتصارات (متتالية)، تعادل واحد ، 20 هدفًا واثنان في الشباك، ويعود سبب البداية العظيمة إلى عدة عوامل ، ولكن من بين المتغيرات التي تبرر نجاحها ، يبرز روبرت ليفاندوفسكي، سجل اللاعب البولندي الدولي ، الذي صنع التاريخ في الليجا ، 9 أهداف (ثلاثة منها في المسابقة الأوروبية) فى ست مباريات، لقد تكيف في وقت قياسي مع فريق برشلونة والمباراة.



وأكدت الصحيفة أن البايرن يواجه بداية مترددة ومتزعزعة فى الدوري الألماني، خاض 6 مباريات برصيد 3 انتصارات و3 تعادلات، لقد أضاف نقطة واحدة فقط في الثلاثة الأخيرة، خاصة أن بايرن ميونخ كان دائمًا المرشح الأوفر حظًا في مباريات دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، في الواقع ، انتصر الفريق البافاري في آخر أربع مباريات برصيد 17 هدفًا (2-0 في أغسطس 2020) وأربعة أهداف ضده، كان آخر نجاح لبرشلونة 3-0 في الدور قبل النهائي في مايو 2015، لكن الوضع تغير الآن.



وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هاتريك خلال فوز فريقه برشلونة على فيكتوريا بلزن 5-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ليفتتح الصراع مبكرا على لقب هداف المسابقة لموسم 2022-2023.



ووصل روبرت ليفاندوفسكي للهدف 89 ليحطم رقم بنزيما (86) فى قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، ليصبح النجم البولندى فى المرتبة الثالثة، ويتخطى النجم الفرنسي صاحب المرتبة الرابعة.

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