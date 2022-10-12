برشلونة يستضيف إنتر ميلان لمواجهة ثأرية في دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - يستدرج فريق برشلونة الإسباني نظيره انتر ميلان الايطالي في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 022-2023.

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وخطف فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا من نظيره فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأسبوع الماضي على ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو.



وعانى نادي برشلونة من الأخطاء التحكيمية التي كلفته نتيجة اللقاء حسب تأكيد خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الذي لوح الى تقديم شكوى الى الاتحاد الأوروبي بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة.



وخطف إنتر ميلان وصافة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف بايرن ميونخ المتصدر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 3 نقاط.



وافتتح برشلونة مشواره في دور المجموعات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بفوز عريض على فيكتوريا بلزن بنتيجة 5-1، قبل أن يخسر خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد.



أما إنتر فقد افتتح مشواره في البطولة بأسوأ طريقة ممكنة، بالخسارة أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، لكنه فاز على فيكتوريا بلزن في المجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها.



ويتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن



خط الدفاع: ماركوس ألونسو - أندرياس كريستنسين - إريك جارسيا – سيرجي روبرتو



خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس – بيدري



خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي.



وجاء تشكيل إنتر ميلان المتوقع كالتالي:



حراسة المرمى: أندريه أونانا.



خط الدفاع: دارميان- سكرينيار – دي فري – باستوني.



خط الوسط: دي ماركو - نيكولو باريلا - - هاكان تشالهان أوجلو – مخيتاريان.



خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – كوريا.

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