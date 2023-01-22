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الأحد، 22-01-2023 01:57 م

برشلونة يستضيف خيتافي في مواجهة سهلة بالدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري -  يخوض فريق برشلونة الإسباني مواجهة سهلة عندما يستضيف خيتافي ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجاري 2022-2023. وتقام مباراة برشلونة ضد خيتافي في الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل فريق برشلونة مواجهة الليلة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدى ريال مدريد الوصيف برصيد 38 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.

ويسعى الفريق الكتالونى لمواصلة انتصاراته بعدما فاز مؤخرا على أتلتيكو مدريد 1-0 فى قمة الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

وشهدت قائمة برشلونة ضد خيتافي تواجد رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج، رغم الشكوك حول غيابهما بعد مباراة سبتة بكأس ملك إسبانيا، فيما يغيب عن البارسا أمام خيتافى روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

وكان نادى برشلونة تظأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا إثر اكتساح نظيره أتلتيكو سبتة بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "ألفونسو موروبي"، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا بالموسم الجاري 2022-2023.

وتأهل برشلونة بشق الأنفس إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا على حساب مضيفه فريق إنتر سيتي من الدرجة الثالثة بنتيجة 4 – 3

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