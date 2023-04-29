برشلونة يستضيف ريال بيتيس للاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس في الحادية عشر مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.



مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني



ويسعى برشلونة خلال مباراة الليلة إلى استعادة الانتصارات بعد هزيمته المفاجئة في الجولة الماضية أمام رايوفاليكانو بهدفين مقابل هدف.



ويأمل برشلونة تحت قيادة تشافي تعديل المسار وتجنب تكرار الخسارة الماضية من أجل توسيع الفارق مع الوصيف والاقتراب بقوة من اللقب الإسباني.



بينما يخطط ريال بيتيس لتحقيق الفوز أمام البارسا على أرضه ووسط جماهيره من أجل الحفاظ على مركزه والاقتراب من المربع الذهبي، بعد التعادل السلبي في الجولة السابقة أمام ريال سوسيداد ليتوسع الفارق بينهم لـ 6 نقاط.

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