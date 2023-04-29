السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

يوم طبي مجاني في لواء بصيرا غدا الأحد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مدير الأمن العام يكرّم عدداً من الضباط المتقاعدين

ولي العهد : هكذا تعرفت على الآنسة رجوة

الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 مسيرة وإسقاط مروحية وتصفية أكثر من 825 جنديا أوكرانيا

تنشيط السياحة: الأردن يزخر بالمعالم المتنوعة

العراق يجلي 234 مواطنا من السودان

إفلاس متوقع لثالث بنك في أميركا

هل يجب بيع الأرض لتوفير نفقات الحج؟.. الإفتاء تجيب

الأمم المتحدة: فرار 50 ألف لاجئ بعيدا عن أماكن القتال في السودان

السبت، 29-04-2023 03:44 م

برشلونة يستضيف ريال بيتيس للاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الإسباني

420232910418525848804


الوكيل الإخباري - يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس في الحادية عشر مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.

 مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني 
 
ويسعى برشلونة خلال مباراة الليلة إلى استعادة الانتصارات بعد هزيمته المفاجئة في الجولة الماضية أمام رايوفاليكانو بهدفين مقابل هدف.
 
ويأمل برشلونة تحت قيادة تشافي تعديل المسار وتجنب تكرار الخسارة الماضية من أجل توسيع الفارق مع الوصيف والاقتراب بقوة من اللقب الإسباني.

بينما يخطط ريال بيتيس لتحقيق الفوز أمام البارسا على أرضه ووسط جماهيره من أجل الحفاظ على مركزه والاقتراب من المربع الذهبي، بعد التعادل السلبي في الجولة السابقة أمام ريال سوسيداد ليتوسع الفارق بينهم لـ 6 نقاط.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420232916950533290380

المنتخب الوطني لكرة السلة في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2023

4202329151454571344812 (1)

ميسي ومبابي على رأس قائمة باريس أمام لوريان

4202329153454377726727

رونالدو يوجه رسالة خاصة بعد الفوز على الرائد

42023299954307161688

ريال مدريد يواجه ألميريا بالليغا

420232911500736995956

صقور الأردن ينتظر قرعة مونديال السلة.. اليوم

4202329101948643795682 (1)

تأجيل مباراة نابولي وسالرنيتانا

أخبار متعلقة
42023110938546128770 (1)

برشلونة يرفض هدية الريال ويتعادل مع جيرونا

42023110045880772331

خياران أمام برشلونة لحسم مصير ألبا

4202310112920430387293

برشلونة يواجه جيرونا بالدوري الإسباني

42023595519703133829

خطاب مسرب.. الريال يلاحق برشلونة في قضية نيجريرا

42023412554292979846 (1)

في صدام ناري.. برشلونة يستهدف إنهاء آمال الريال المحلية

4202331269904100582

الكشف عن سبب رفض ميسي اللعب في السعودية أو أمريكا