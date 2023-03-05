برشلونة يستضيف فالنسيا اليوم لتأمين صدارة الدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يحل فريق فالنسيا الإسباني ضيفاً على برشلونة في السادسة والربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب سبوتيفاى كامب نو، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2022- 2023.



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة بفارق 7 نقاط على ريال مدريد الوصيف، بينما يحتل فالنسيا المركز الـ 18 برصيد 23 نقطة.



ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على غريمه ريال مدريد بنتيجة 1-0 خلال مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما الخميس الماضى على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز اليوم من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني وزيادة الفارق بينه وغريمه ريال مدريد، بينما يعاني فالنسيا من وضع حرج في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويسعى للخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية تساعده للهروب من الهبوط.



وشهدت قائمة البارسا لمواجهة فالنسيا عودة أندرياس كريستنسن بعد شعوره بانزعاجات عضلية وغيابه عن مباراة الكلاسيكو الأخيرة، فيما تواصل غياب ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وبيدري بسبب الإصابة.



وضمت قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا 20 لاعبًا هم:



حراسة المرمى: تير شتيجن – بينيا – تيناس



خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – إريك جارسيا – جوردي ألبا – بالدي – جول كوندي



خط الوسط: بوسكيتس – بابلو توري – فرينكي دي يونج – سيرجي روبيرتو – فرانك كيسي





خط الهجوم: فيران توريس – أنسو فاتي – إستانيس – ألاركون – رافينيا



تحدث المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة فريقه أمام فالنسيا غداً، الأحد، ضمن الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإسباني. وقال تشافي في المؤتمر الصحفى التقديمي للمباراة، "نحن سعداء بكل شيء، غداً مباراة مهمة لنا، نحن ننافس على بطولتين، سنواجه منافساً يريد السيطرة، ونعمل على تسجيل الأهداف وليس كما حدث أمام ألميريا".



وأضاف مدرب برشلونة ، "فريقنا لا يحب أن يكون الأقل استحواذاً على الكرة، هدفنا دائماً المبادرة والهجوم، ولكن يجب أيضاً العمل على الدفاع واللعب دون كرة، نريد الفوز غداً والابتعاد 10 نقاط عن الريال".



وتابع تشافي، "جول كوندى يحبذ اللعب كقلب دفاع، ولكن بسبب ظروف الفريق لعب فى مكان آخر وتأقلم، إنه تعاقد رائع بالنسبة لنا".



وأشار مدرب البارسا إلى أن "برشلونة أصعب أندية العالم، أنت فائز بهدف فى سانتياجو برنابيو والبعض غير راضٍ، فى فريق آخر سيكون هناك يوم عطلة كبير، فى البارسا يجب أن تفوز وتستحوذ بنسبة 70%".





واستكمل تشافى قائلا، "لن أتواجد على دكة البدلاء غداً بسبب العقوبة، ولكن هذا لن يغير شيئا، ستكون الأمور طبيعية في هذه المباراة، مواجهة ألميريا درس لنا".



وأنهى تشافي تصريحاته قائلا، "كريستنسن جاهز للغد، وليفاندوفسكي لديه مشاعر جيدة، بيدري وديمبيلي في طريقهما للعودة، ولكن ليس هناك مواعيد محددة".

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