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السبت، 04-11-2023 11:37 ص

برشلونة يستغل أزمة لو سيلسو مع بوستيكوغلو

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة TEAMtalk إن برشلونة يستعد لاستغلال أزمة اللاعب جيوفاني لو سيلسو مع المدرب أنجي بوستيكوغلو.

ذكرت الصحيفة أن اللاعب الأرجنتيني ضمن خيارات البرسا لتدعيم خط الوسط الهجومي في الفريق، بعدما اقترب من الرحيل عن صفوف توتنهام.

وأوضحت: "المدرب الأسترالي قرر بيع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بعدما خرج من حساباته في المشاركة ضمن تشكيلة "السبيرز" وهو ما يفتح الباب أمام برشلونة للتعاقد معه مقابل رسوم مخفضة".

وتابعت: "المدرب الأسترالي وضع ثقته في الوافد الجديد جيمس ماديسون إلى جانب إيف بيسوما، بابي سار ورودريجو بينتانكور، بينما لا يعتمد على الدولي الأرجنتيني ويسعى للتخلص منه".

وأضافت: "لعب لو سيلسو 3 مرات فقط هذا الموسم بإجمالي عدد دقائق بلغ 69 دقيقة".

واختتمت: "يتردد أن النادي اللندني مستعد لبيع لاعبه مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط، رغم أنه كلفه ما يقارب 55 مليوناً، بينما قد يواجه "البلوغرانا" منافسة قوية من يوفنتوس على ضم اللاعب الفرنسي".

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