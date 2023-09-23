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السبت، 23-09-2023 01:03 م

برشلونة يستقر على موعد إعلان تجديد عقد يامال

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الوكيل الإخباري - اقترب لامين يامال نجم برشلونة، من تجديد عقده مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد لامين يامال، البالغ من العمر 16 عاما، مع برشلونة في صيف 2024.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن برشلونة ينوي إعلان تجديد عقد يامال، قبل خوض مباراة بورتو في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن خورخي مينديز ممثل يامال، سيكون متوجدا في إعلان التجديد، كما فعل الخميس الماضي أثناء إعلان التجديد مع أليخاندرو بالدي.

وأعادت الصحيفة الإسبانية، التأكيد بأن برشلونة حصل على توقيع يامال بالفعل، قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، لكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن التجديد.

وسيكون العقد الرسمي الجديد للموهبة يامين يامال حتى صيف 2026، على أن يوقع عقدا جديدا لمدة 5 مواسم، عندما يبلغ 18 عاما.

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