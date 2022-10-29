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السبت، 29-10-2022 04:51 م

برشلونة يستهدف مطاردة ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - يستعد فريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز لمواجهة فريق فالنسيا بقيادة المدرب الإيطالي جنارو إيفان جاتوزو، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الاسباني لكرة القدم فى تمام العاشرة مساء اليوم .

يدخل نادي برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، استطاع الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراة، والهزيمة في المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد متصدري الدوري الإسباني.

يحتل نادي فالنسيا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، استطاع الفوز في أربع مباريات، والتعادل في ثلاث مباريات، والهزيمة في أربع مباريات.

ويسعي نادي برشلونة خلال اللقاء إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني لحصد البطولة بعدما فاز بها ريال مدريد خلال الموسم السابق، وتخطي الهزيمة أمام نادي بايرن ميونخ بثلاثية مقابل لاشئ، والهبوط من المنافسة على دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي.

ومن جانبه أكد تشافي هيرنانديز ، إلى أن فريقه عليه نسيان الخروج المهين من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتركيز على مسابقة الدوري الاسباني خلال المباريات المقبلة.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فالنسيا : " أحاول ان اكون إيجابي وهذا واضح، تعرضنا لضربة قوية في دوري الأبطال لكن هنالك بطولات مختلفة وما زال بإمكاننا تقديم موسم رائع".

أضاف: " أمامنا فرصة جيدة لنا لإظهار ردة فعل، لقد تحدثت مع اللاعبين عن تغيير الوضع، وأكدت لهم أننا نتمتع بديناميكية جيدة في الليجا، ماحدث بدوري الأبطال قد حدث، لقد انتقدنا أنفسنا و رأينا أننا لم نكن فعالين في المباريات الكبيرة".

وتابع: " نفكر في الليجا، نحن نقاتل من أجل اللقب وهذه هي الديناميكية التي يجب اتباعها، نحن جيدون في غرفة تغيير الملابس وغداً ستكون لحظة رائعة للرد مجدداً".

ويعتلي ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 أهداف، جمعهما من 11 مباريات حتى الآن بالمسابقة المحلية. وشارك ليفاندوفسكي فى 11  مباريات مع برشلونة وأحرز 12 هدفاً يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الإسباني، وقدم 3 تمريرات حاسمة. 

ويأتي خلفًا للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في قائمة هدافي الدوري الإسباني، بورخا إيجليسياس لاعب ريال بيتيس بـ 7 أهداف، ثم خوسيلو لاعب إسبانيول بنفس الرصيد من النقاط، ومن خلفهم أياجو إسباس رابعًا برصيد 6 أهداف، والبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد خامسًا برصيد 5 أهداف. 

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