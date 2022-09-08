برشلونة يسحق فيكتوريا بلزن في ليلة تألق ليفاندوفسكي

الوكيل الإخباري - سحق برشلونة ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة (5-1)، مساء يوم الأربعاء، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".



وسجل ليفاندوفسكي ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 34، (45+3)، 67، وفرانك كيسي في الدقيقة 13، وفيران توريس في الدقيقة 71، بينما سجل جان سيكورا هدف بلزن الوحيد في الدقيقة 44.



وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب.



بدأت المباراة بضغط من برشلونة، ومن التحام في منطقة الجزاء سقط روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء في الدقيقة 3.



ونجح برشلونة في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 13، فمن ركلة ركنية نفذها عثمان ديمبلي، وصلت إلى كوندي الذي مررها بالرأس لكيسي الذي أسكنها في الشباك.



وصوب أنسو فاتي مهاجم برشلونة، كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 18.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 23، بعد التحام كريستنسن مع موسكيرا، لكنه تراجع عن قراره بعد الرجوع للفار، لوجود خطأ على لاعب الفريق التشيكي.



وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 34، حيث تلقى تمريرة من زميله سيرجي روبيرتو وصوب أسفل يسار الحارس.



وقلص جان سيكورا النتيجة لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 44، إذ تلقى كرة عرضية من زميله جيميلكا وسجل بالرأس في شباك تير شتيجن.



وعاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لبرشلونة في الدقيقة (45+3)، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله الفرنسي عثمان ديمبلي، ومن كرة رأسية وضع الكرة في الشباك.



وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بنتيجة (3-1).



ومع بداية الشوط الثاني، مرر ديمبلي كرة لليفاندوفسكي داخل المنطقة، لكنه فشل في السيطرة عليها.



وصوب بيدري كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى فيكتوريا بلزن في الدقيقة 64.



وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث "هاتريك" في الدقيقة 67، حيث تلقى تمريرة من فيران توريس وصوب بقوة من داخل المنطقة.



وأضاف فيران توريس الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 71، إذ مرر له عثمان ديمبلي كرة ساقطة في عمق منطقة جزاء فيكتوريا بلزن، وصوب توريس على الطائر أقصى يسار الحارس.

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