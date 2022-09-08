الخميس 08-09-2022
الوكيل الاخباري

ماذا يحدث حال توفيت الملكة اليزابيث؟

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

توقعات برفع الفائدة في الأردن 75 نقطة اساس نهاية الشهر الحالي

سيارة وآلاف الدنانير.. تعرّف على جوائز تطبيق فواتيري

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط وهمية احتيالية باسم البنك المركزي

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

القوات المسلحة توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الخميس، 08-09-2022 12:53 م

برشلونة يسحق فيكتوريا بلزن في ليلة تألق ليفاندوفسكي

9202280127695640377


الوكيل الإخباري - سحق برشلونة ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة (5-1)، مساء يوم الأربعاء، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 34، (45+3)، 67، وفرانك كيسي في الدقيقة 13، وفيران توريس في الدقيقة 71، بينما سجل جان سيكورا هدف بلزن الوحيد في الدقيقة 44.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، ومن التحام في منطقة الجزاء سقط روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء في الدقيقة 3.

ونجح برشلونة في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 13، فمن ركلة ركنية نفذها عثمان ديمبلي، وصلت إلى كوندي الذي مررها بالرأس لكيسي الذي أسكنها في الشباك.

وصوب أنسو فاتي مهاجم برشلونة، كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 18.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 23، بعد التحام كريستنسن مع موسكيرا، لكنه تراجع عن قراره بعد الرجوع للفار، لوجود خطأ على لاعب الفريق التشيكي.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 34، حيث تلقى تمريرة من زميله سيرجي روبيرتو وصوب أسفل يسار الحارس.

وقلص جان سيكورا النتيجة لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 44، إذ تلقى كرة عرضية من زميله جيميلكا وسجل بالرأس في شباك تير شتيجن.

وعاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لبرشلونة في الدقيقة (45+3)، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله الفرنسي عثمان ديمبلي، ومن كرة رأسية وضع الكرة في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بنتيجة (3-1).

ومع بداية الشوط الثاني، مرر ديمبلي كرة لليفاندوفسكي داخل المنطقة، لكنه فشل في السيطرة عليها.

وصوب بيدري كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى فيكتوريا بلزن في الدقيقة 64.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث "هاتريك" في الدقيقة 67، حيث تلقى تمريرة من فيران توريس وصوب بقوة من داخل المنطقة.

وأضاف فيران توريس الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 71، إذ مرر له عثمان ديمبلي كرة ساقطة في عمق منطقة جزاء فيكتوريا بلزن، وصوب توريس على الطائر أقصى يسار الحارس.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202281457974689132

الفيصلي والوحدات يواجهان السلط ومعان بدوري المحترفين غدا

920228132835158855188

الأهلي والسلط في مباراة كأس السوبر لكرة اليد غدا

92022814218611921237

خلاط الدوسري أم رقصة شيكابالا.. من سيحتفل في سوبر لوسيل

92022811429259702489

انطلاق منافسات الاسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

920228105211681026795

رسميا.. روزه يعود للتدريب من بوابة لايبزيج

92022810577742975251

وفاة أسطورة النجمة اللبناني

أخبار متعلقة
92022613614105925170

الكشف عن بنود مثيرة في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة

92022691856260200607

بيانيتش يتلقى عرضا للانتقال لفريق عربي