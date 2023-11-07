برشلونة يسعى لتأكيد تفوقه على شاختار في دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - يحل فريق برشلونة الاسباني ضيفا ثقيلا على شاختار دونيتسك الأوكراني، في ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج الألمانية، في التاسعة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تقام ضمن منافسات المجموعة الثامنة.



ويلعب برشلونة وشاختار في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما فريقي بورتو البرتغالي ورويال أنتويرب البلجيكي.



وبدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة، بتحقيق فوز عريض على رويال أنتويرب بنتيجة 5-0، ثم تمكن من الانتصار خارج الرض على بورتو بهدف نظيف، وأخيرًا الفوز على شاختار بهدفين لهدف، ليعتلي قمة المجموعة بالعلامة الكاملة.



أما شاختار، الطامح إلى خطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر، فقد خسر في الجولة الأولى أمام بورتو بنتيجة 3-1، قبل أن يتمكن من الفوز على رويال أنتويرب بنتيجة 3-2 ليحصد ثلاث نقاط، ثم خسر أمام برشلونة، وهو ما جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق 3 نقاط عن بورتو الوصيف.



ويلعب شاختار في ملعب فريق هامبورج الألماني، بسبب الحرب في أوكرانيا، وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة، حيث تم إغلاق المطار بسبب احتجاز رجل مسلح ابنته البالغة من العمر أربع سنوات كرهينة في سيارة على مدرج مطار هامبورج، والذي كان لا بد من إغلاقه بالكامل أثناء تنفيذ عملية للشرطة، قبل أن يتم حل الأزمة.



وتاريخيا التقى فريقا برشلونة ضد شاختار دونيتسك في 10 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع خلالها البارسا الفوز في 7 لقاءات والتعادل في 1 وخسارة مواجهتين.



ونجح نادي برشلونة في تسجيل 20 هدفًا بمرمى شاختار دونيتسك مقابل 9 سجلها الفريق الأوكراني بينما يتصدر ترتيب هدافي مباريات الفريقين التاريخي النجم ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي الحالي برصيد 3 أهداف بالتساوي مع هانس كرانكل الهداف السابق للبارسا.

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