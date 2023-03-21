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الثلاثاء، 21-03-2023 02:48 م

برشلونة يشترط لبيع فاتي

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الوكيل الإخباري -  اختلف مسئولو برشلونة مع خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير، حول عملية بيع لاعبه أنسو فاتي في الميركاتو الصيفي المقبل.

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 ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد سافر خوان لابورتا رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي، إلى بورتو، الثلاثاء الماضي، لعقد اجتماع مع مينديز حول مصير فاتي.


وأشارت إلى أن قضية بيع أنسو فاتي كانت محور الحديث الرئيسي بين خوان لابورتا وخورخي مينديز.

وأوضحت أن برشلونة متردد بشأن بيع فاتي، بسبب الكاريزما التي يمتلكها لدى جمهور البارسا، وأنه الخليفة المنتظر لليونيل ميسي.

وذكرت أن برشلونة ينتظر أن يفحص مينديز سوق الميركاتو جيدا، ومعرفة أفضل سعر يمكن أن يحصل عليه من أجل فاتي.

وقالت "سبورت" إن برشلونة لا يزال يعتبر فاتي لاعبا عالميا، ولن يكون مستعدا لبيعه ما لم يحصل على عرض فلكي.

لكن من خلال المؤشرات الأولى التي حصل عليها مينديز، بعد عرض فاتي على أكثر من ناد، فإنه يختلف مع برشلونة بشأن وضع سعر كبير للصفقة.


وأدرك مينديز، حدود الأموال التي تستعد الأندية لدفعها من أجل ضم فاتي، إذا كان معروضا للبيع في الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أنه من الصعب الوصول إلى وجهة نظر مشتركة بين برشلونة وخورخي مينديز في قضية بيع فاتي.

 

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