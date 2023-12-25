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الإثنين، 25-12-2023 04:36 م

برشلونة يشكر لاعبيه على التضحية

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الوكيل الإخباري - وجه رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، رسالة شكر إلى لاعبي الفريق، بسبب موافقتهم على قرار الإدارة.

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وكان اللاعبون يرفضون خوض مواجهة ودية ضد كلوب أمريكا في دالاس، بعد 34 ساعة فقط من لقاء ألميريا في الدوري الإسباني، لكنهم رضخوا في النهاية لرغبة الإدارة، ولعبوا المباراة التي انتهت بهزيمتهم (3-2).

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، ألقى يوستي خطاب شكر على لاعبي برشلونة، لموافقتهم على رحلة دالاس، وتضحيتهم بإمكانية تعرضهم لإصابات خلال المباراة الودية، من أجل مساعدة النادي في أزمته الاقتصادية.

وحصل برشلونة على 5 ملايين يورو، نظير خوض مباراة كلوب أمريكا.

وقال يوستي للاعبين: "لقد بذلتم هذا الجهد كي تكونوا هنا، وأنا أقدر ذلك حقا.. لقد جئنا بعدما لعبنا مباراة قوية للغاية، وفزنا بها، واستحققنا ذلك.. أشكركم من القلب على ركوب الطائرة، والقدوم إلى هنا لخوض هذه المباراة".

 

ملاعب 

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