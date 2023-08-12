برشلونة يصدم وكلاء ديمبلي.. وتحرك قضائي منتظر

الوكيل الإخباري-

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وجه برشلونة، صدمة لوكلاء الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي انتقل من البارسا إلى باريس سان جيرمان، اليوم السبت.وفعل ديمبلي، الشرط الجزائي في عقده مع البارسا البالغ 50.4 مليون يورو، والذي كان يتضمن حصول برشلونة على نصف المبلغ، بينما يذهب النصف الآخر إلى اللاعب ووكلاء أعماله.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد رفض برشلونة، دفع نسبة من الشرط الجزائي لصالح وكلاء ديمبلي، بحجة أنهم لا يعملون مع الفريق الكتالوني.وأشارت إلى أن برشلونة منح 15 مليون يورو فقط لعثمان ديمبلي، بينما ذهبت الأموال المتبقية (35.4 مليون يورو) إلى خزائن البلوجرانا.وأوضحت أن تفسير العقد من جانب برشلونة لم يروق لوكلاء اللاعب الفرنسي، الذين يفكرون جديا في رفع دعوى قضائية ضد البارسا.