برشلونة يضع بوسكيتس أمام قيود صارمة

الوكيل الإخباري - وضع برشلونة، قيودا صارمة في مفاوضات تجديد عقد سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق الكتالوني، الذي ينتهي في الموسم الحالي.



وحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة قطع شوطا في مفاوضات تجديد عقد بوسكيتس، وسيقدم عرضه الرسمي للنجم المخضرم في الأيام القليلة المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يسعى بقوة للحفاظ على سيرجيو بوسكيتس، بسبب عدم قدرة النادي الكتالوني على شراء بديل.



وأوضحت أن العرض المقدم سيكون لمدة موسم واحد مع خفض راتب بوسكيتس، كما رفض برشلونة وضع شرط الرحيل الذي طلبه اللاعب في يناير/كانون ثان المقبل، إذا قرر عدم استكمال العقد.



وذكرت أن برشلونة سيمنح بوسكيتس، مهلة محدودة للرد على العرض الرسمي، لتجنب حصوله على عروض عربية جديدة، حتى ينجح البارسا في التحرك لضم بديل، إذا قرر القائد الحالي عدم التجديد.



وإذا قرر بوسكيتس، عدم التجديد، سيلجأ الفريق الكتالوني، لإبرام صفقة مجانية في الصيف المقبل

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