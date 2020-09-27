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الأحد، 27-09-2020 02:45 م

برشلونة يضم ديست مقابل 20 مليون يورو

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحيفة اليوم ان ديست نجم أياكس أمستردام أصبح لاعبا في صفوف برشلونة الأسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية . 

وقد تعاقد برشلونة مع الامريكي ديست لاعب اياكس امستردام الهولندي بعقد قسمته 20 ملسيون يورو ، بالاضافة الى متغيرات .

واشارت تقارير الى ان ديست قد حصل اليوم على اذن السفر الى برشلونة بعد ظهر اليوم الأحد أو غدا الأثنين لاغلاق رحيله الى الفريق الكتالوني  بشكل رسمي .

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المصدر : ملاعب 

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