برشلونة يضم ديست مقابل 20 مليون يورو

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحيفة اليوم ان ديست نجم أياكس أمستردام أصبح لاعبا في صفوف برشلونة الأسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .



وقد تعاقد برشلونة مع الامريكي ديست لاعب اياكس امستردام الهولندي بعقد قسمته 20 ملسيون يورو ، بالاضافة الى متغيرات .



واشارت تقارير الى ان ديست قد حصل اليوم على اذن السفر الى برشلونة بعد ظهر اليوم الأحد أو غدا الأثنين لاغلاق رحيله الى الفريق الكتالوني بشكل رسمي .

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المصدر : ملاعب

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