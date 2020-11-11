برشلونة يطالب نيمار بـ10 ملايين يورو

الوكيل الإخباري-

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ما زال مسلسل القضايا أمام المحاكم متواصلا بين برشلونة ونجمه البرازيلي السابق نيمار داسيلفا، والذي رحل إلى باريس سان جيرمان صيف 2017، بعدما دفع الفريق الفرنسي الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو.وقدم النجم البرازيلي بضع شكاوى أمام القضاء الإسباني مطالبا بحقوق مالية في عقده الأخير مع برشلونة وخسر بعضها، لكن صحيفة ”الموندو“ الإسبانية، أكدت أن إدارة برشلونة تستعد بدورها لرفع قضية ضد النجم السابق للفريق.وحسب الصحيفة، فإدارة برشلونة تطالب البرازيلي نيمار بإعادة 10 ملايين يورو، تؤكد أنه تسلمها من الفريق زائدة عن حقوقه في الموسم الأخير وتطالب باستعادتها.