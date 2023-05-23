برشلونة يطلب استثناء من الليجا لضم ميسي

الوكيل الإخباري - طلب نادي برشلونة، الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة وإبرام صفقات.



وحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة كان ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليجا، أمس الإثنين، بشأن الخطة الاقتصادية.



وأشارت إلى أن رابطة الليجا طلبت من برشلونة، المزيد من الوقت؛ لأن الخطة الخاصة بالفريق الكتالوني، معقدة.



ويعتقد مسئولو برشلونة أن الخطة تسير على المسار الصحيح، لكن تباطؤ رابطة الليجا في الرد، قد يهدد مساعي البارسا في حسم صفقة ميسي.



ويعد ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أبرز أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.



وسبق أن صرح خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، بأن برشلونة في حاجة لخفض 200 مليون يورو من فاتورة الرواتب أو تحقيقها كدخل إضافي، كي ينجح في قيد لاعبين جدد.



لكن صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن برشلونة طلب استثناء من رابطة الليجا، كي تسمح للفريق الكتالوني، تحقيق 200 مليون يورو خلال موسمين، بدلا من إنجاز المهمة في الصيف المقبل.

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