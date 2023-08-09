الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

كم كانت تكلفة الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2023؟

وفاة مريض داخل مستشفى الفحيص والامن يهرع الى المكان

مستشفى الجامعة يُصدر 234 بحثاً علمياً طبيا في 2022

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر المقبل

خلل فني يمنع الدخول لتطبيق سند

متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن اعتبارًا من غدٍ الخميس؟

المركزي: مساعٍ لتنظيم وتداول شيك الكتروني في الأردن

توضيح بشأن رواتب العاملين في المدارس الخاصة

مناشدة بالعثور على جواز سفر مصري فُقِد قبل وفاة صاحبه بساعات في تاكسي بعمان

اتفاق أردني رواندي على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

الأربعاء، 09-08-2023 12:36 م

برشلونة يعلق لأول مرة على عودة نيمار

820239102427433056104


الوكيل الإخباري - علق ماتيو أليماني مدير إدارة كرة القدم في برشلونة، على الأنباء التي ترددت حول إمكانية عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى البارسا، في ظل اقتراب النجم الفرنسي عثمان ديمبلي من الانتقال لباريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأكد أليماني في تصريح مقتضب، أبرزته صحيفة سبورت أن اسم نيمار ليس مطروحا على الطاولة، مضيفا: "نركز حاليا على ملف المغادرين، أما بقية الأمور مجرد أحاديث صحفية".

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان، بعد سداد قيمة الشراط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).

وترددت أنباء قوية حول رغبة الهلال السعودي في ضم نيمار هذا الصيف، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب نجوم الساحرة المستديرة.

ويرتبط نيمار، البالغ من العمر 31 عاما، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، لكن ذكرت بعض التقارير الصحفية أنه أبلغ ناديه برغبته في الرحيل.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820239123913464459422

أهلي جدة يحصل على موافقة نجم نابولي

82023912251212023881

نيمار يوافق على اللعب في السعودية بشرط واحد

82023992331523381308 (1)

تشيلسي يتلقى ضربة موجعة قبل أيام من مواجهة ليفربول

82023993424474893422

توتنهام يتعاقد مع الهولندي فان دي فين

82023910848918578406

الهلال يلجأ للصبر من أجل نجم أتلتيكو

820239111936516802922

من هو غازي الغرايري مدرب الفيصلي الجديد؟

أخبار متعلقة
720231510732447499165

تشافي يحذر برشلونة

720231595256378306565

نجم مانشستر سيتي يحلم بارتداء قميص برشلونة

7202313112339698003290

إنجاز الزلزولي يحرج برشلونة

7202312111514215661661

برشلونة يتفق مع بديل بوسكيتس

7202312102658605320468

رئيس برشلونة يكذّب ميسي

72023109758257913984

ليفاندوفسكي يرد على عرض مغر من الدوري السعودي