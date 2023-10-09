برشلونة يعلن تشخيص إصابة يامال

الوكيل الإخباري - أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، التشخيص النهائي لإصابة لامين يامال، نجم الفريق.



وكان يامال تعرض لإصابة خلال تعادل برشلونة مع غرناطة (2-2)، أمس الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



وقال برشلونة، في بيان رسمي، على شبكة "إكس": "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لامين يامال في العضلة الحرقفية اليسرى".



وأضاف: "مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة، لكنه سيلتحق بمعسكر المنتخب الإسباني ومن المقرر أن تجرى له اختبارات إضافية تحت إشراف الطاقم الطبي التابع للاتحاد الإسباني لكرة القدم".



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إصابة يامال طفيفة، ولا ينبغي أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وقد يعود إلى المباريات بمجرد انتهاء التوقف الدولي.

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