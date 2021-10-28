الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 01:45 م

برشلونة يعلن رسمياً إقالة رونالد كومان

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الوكيل الاخباري - أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة الهولندي رونالد كومان من منصب المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة أمام مضيفه رايو فاليكانو (0-1) ، في الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" بيانا مقتضبا جاء فيه: "أعفى نادي برشلونة رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول".

وتعرض برشلونة للهزيمة الثانية على التوالي في الليغا، بعد السقوط في لقاء "الكلاسيكو" أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في الجولة الماضية، وهي الهزيمة الثالثة للفريق الكتالوني خلال هذا الموسم.

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