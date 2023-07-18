برشلونة يعلن صفقته الجديدة خلال ساعات

الوكيل الإخباري - يستعد برشلونة للإعلان عن صفقة الثالثة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مساء اليوم الثلاثاء.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة سيعلن عن التعاقد مع لاعب وسط جيرونا أوريول روميو، اليوم.



وأضافت الصحيفة: "بعد الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضي، والذي تم فيه إتمام صفقة الانتقال بين برشلونة وجيرونا، قام أوريول بالخضوع للفحص الطبي أمس، وغاب عن تدريبات فريقه".



وأوضح التقرير، أن "روميو سيوقع عقدا لموسمين بالإضافة لموسم ثالث اختياري"، مشيرا إلى أن سعر الصفقة 4.5 مليون يورو.



وستتضمن الصفقة، إعارة بابلو توري، لاعب برشلونة الشاب لجيرونا لموسم واحد.



ويأتي الإعلان الرسمي اليوم عن ضم روميو الذي سيكون بديلا لسيرجيو بوسكيتس في محور الارتكاز، وسيسافر مع بعثة برشلونة المتجهة غدا الأربعاء للولايات المتحدة الأمريكية، لخوض الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.



يذكر أن برشلونة سبق وأعلن ضم الألماني إلكاي جوندوجان، النجم السابق لمانشستر سيتي، بالإضافة إلى البرازيلي الشاب فيتور روكي.

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