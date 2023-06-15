برشلونة يعلن عن قميص الموسم الجديد - صور

الوكيل الإخباري - أعلن نادي برشلونة، صباح اليوم الخميس، عن القميص الجديد له في الموسم المقبل 2023-2024.



ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر فيه عدد من لاعبي الفريق الأول، يرتدون القميص الجديد وهم ليفاندوفسكي، أراوخو، جافي، كوندي، ديمبلي، بيدري، أنسو فاتي، وبالدي.



كما ظهر عدد من لاعبات الفريق النسائي بالنادي، وبعض لاعبي فرق الشباب.



وكان برشلونة قد توج الموسم الماضي بلقب الليجا والسوبر الإسباني، تحت قيادة أسطورة البلوجرانا السابق والمدير الفني الحالي، تشافي هيرنانديز.



ويسعى برشلونة للعودة للقتال على المستوى الأوروبي في الموسم الجديد، بعد الفشل الذريع في المواسم الأخيرة، بالإقصاء المبكر من دور المجموعات لدوري أبطال .

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