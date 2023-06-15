الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من برقين غرب جنين

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

تأجيل الأقساط المستحقة لموظفي جمعية إسكان الغباوي ديوان المحاسبة عن شهر حزيران

ايعاز من مفوض المدينة في العقبة بشأن المواد الغذائية

الاحتلال يداهم عددا من المنازل في الخليل

الأمن: القبض على 7 مروجين للمخدرات ومداهمة مطلوب مُصنف بالخطر

الصفدي: 200 ألف سوري وُلد في الأردن منذ بداية الأزمة السورية

وزير خارجية هنغاريا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

الخميس، 15-06-2023 10:07 ص

برشلونة يعلن عن قميص الموسم الجديد - صور

62023159568707325440


الوكيل الإخباري - أعلن نادي برشلونة، صباح اليوم الخميس، عن القميص الجديد له في الموسم المقبل 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر فيه عدد من لاعبي الفريق الأول، يرتدون القميص الجديد وهم ليفاندوفسكي، أراوخو، جافي، كوندي، ديمبلي، بيدري، أنسو فاتي، وبالدي.

كما ظهر عدد من لاعبات الفريق النسائي بالنادي، وبعض لاعبي فرق الشباب.

وكان برشلونة قد توج الموسم الماضي بلقب الليجا والسوبر الإسباني، تحت قيادة أسطورة البلوجرانا السابق والمدير الفني الحالي، تشافي هيرنانديز.

ويسعى برشلونة للعودة للقتال على المستوى الأوروبي في الموسم الجديد، بعد الفشل الذريع في المواسم الأخيرة، بالإقصاء المبكر من دور المجموعات لدوري أبطال .

اضافة اعلان

 


 


ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620231591927731183888

رسميا.. برايتون يضم ميلنر من ليفربول

620231594243944270888

الأندية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

620231592127410812007

رسميا.. نانت يفعّل بند شراء المصري مصطفى محمد

6202314141158784476269 (1)

بعد 7 أيام.. ريال مدريد يعلن ضم بيلينجهام

6202314141823188785153

الوحدات يكشف موقفه من إعلان الصفقات الجديدة

6202314142913240309712

إسبانيا تستفيد من راتب بنزيما في السعودية

أخبار متعلقة
5202321132922731554035

الكشف عن موقف كيميش من الانتقال إلى برشلونة

5202321121954908539523 (1)

تحول مثير في مستقبل دي يونج مع برشلونة

520232195824452849785

هل تنتقل مع ميسي إلى السعودية؟ بوسكيتس يعلق

520232010310207392918

جافي يوجه رسالة لجماهير برشلونة

5202318153712619703625

برشلونة يجهز خليفة تشافي مبكرا

5202316132646384887382

تشافي يبدأ خطة عودة ميسي باجتماع عاصف