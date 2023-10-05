برشلونة يعلن في بيان رسمي تشخيص إصابة ليفاندوفسكي

الوكيل الإخباري - نشر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا لتوضيح آخر تطورات حالة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد إصابته أمام بورتو في المباراة التي جمتعهما أمس الأربعاء، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز البارسا 1-0.



وأصدر برشلونة بيانا رسميا كشف خلاله عن معاناة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من التواء في كاحل القدم اليسري، مؤكدًا أن الإصابة تبدو طفيفة، وتعافيه تدريجيا سيحدد موعد جاهزيته للتدريبات والمباريات.



من جانبها ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ليفاندوفسكي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأقل، وهو ما يؤكد عدم لحاقه بمباراة ريال مدريد في كلاسيكو الليجا يوم 28 أكتوبر الجاري بالجولة الـ 11 من الليجا.



وتعرض النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق الكتالوني، للإصابة أمام بورتو، وأضطر على أثرها لمغادرة أرض الملعب فى الدقيقة 34، ودخل بدلا منه فيران توريس.



وينفرد برشلونة بصدارة المجموعة الثامنة بـ6 نقاط، بينما يملك بورتو 3 نقاط في المركز الثاني ويحتل شاختار دونيتسك المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما لم يحقق رويال أنتويرب أي نقاط.

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