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الأحد، 19-11-2023 04:23 م

برشلونة يعود لمطاردة حلم تشافي

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الوكيل الإخباري - عاد نادي برشلونة إلى سباق التعاقد مع أحد اللاعبين الذين يحلم المدرب تشافي هيرنانديز، بالحصول على خدماتهم.

وعلى مدار الموسم الماضي كانت إدارة برشلونة تحاول الحصول على توقيع نجم ريال سوسيداد مارتن زوبيميندي، بطلب من تشافي، لكن فشلت الصفقة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للبارسا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة عاد إلى سباق التوقيع مع زوبيميندي، وينظر إليه على أنه تعاقد استراتيجي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال سوسيداد لن يقدم أي تنازلات في سعر اللاعب البالغ 60 مليون يورو وفقا لقيمة الشرط الجزائي، لا سيما أن هناك أندية أخرى مثل بايرن ميونخ جاهزة للتوقيع معه.

وأوضحت أن برشلونة هذه المرة سيكون مستعدا لإنفاق الكثير من الأموال على صفقة زوبيميندي، بعد أن ظهر اللاعب بمستوى رائع في الموسم الحالي.

ويرى تشافي أن زوبيميندي أفضل بديل لسيرجيو بوسكيتس الذي رحل عن الفريق في الصيف الماضي.

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