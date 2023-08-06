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الأحد، 06-08-2023 04:18 م

برشلونة يفاجئ ديمبلي

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الوكيل الإخباري -  أصدر نادي برشلونة قرارا، اليوم الأحد، تجاه لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي المرتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وتواجه صفقة انتقال ديمبلي إلى سان جيرمان أزمة بسبب طريقة تقسيم المقابل المادي، بينما زعمت أنباء بأن باريس كان يأمل في إنهاء الانتقال اليوم مع برشلونة، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبي غدا.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، وجه برشلونة استدعاء لديمبلي من أجل حضور المران الجماعي للفريق، اليوم الأحد.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن برشلونة يريد اللعب على عامل الوقت في الصفقة للحصول على أكبر مقابل مادي.

وأوضحت أن ديمبلي يرى أنه مجبر على الالتزام بطلب النادي الكتالوني، حتى لا يرتكب أخطاء، وسيخوض المران الذي يبدأ في السادسة والنصف مساء، ما لم يغير البارسا رأيه بحلول ذلك التوقيت.

وينص الاتفاق المبرم بين ديمبلي وبرشلونة على السماح له بالرحيل مقابل 50 مليون يورو، إذا أبلغ النادي برغبته في المغادرة قبل 1 أغسطس/آب الجاري، على أن ينقسم هذا المبلغ بالتساوي بين اللاعب ووكيله من جهة والبارسا من جهة أخرى.

ويرى برشلونة أن ديمبلي لم يلتزم بكل شروط العقد وبالتالي من حق البارسا الحصول على مقابل يزيد عن 25 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يرى اللاعب ووكيله أنهما التزما بالعقد ويطلبان الحصول على 25 مليونا من أموال الصفقة.

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