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الأحد، 11-06-2023 03:52 م

برشلونة يفتح ذراعيه لاستقبال بطل أوروبا

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الوكيل الإخباري -  أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يترقب الأيام المقبلة لحسم صفقة التعاقد مع الألماني إلكاي غوندوغان.

قالت الصحيفة إن النادي الكاتالوني يفتح ذراعيه لاستقبال بطل دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ليكمل الثلاثية التاريخية بعد فوزه بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

وأوضحت أن المدرب الإسباني تشافي هرنانديز أقنع الدولي الألماني بالانتقال إلى كامب نو.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً يميل إلى خوض تجربة جديدة والرحيل عن مانشستر سيتي عقب مسيرة من الإنجازات الرائعة مع الفريق.

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